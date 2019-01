Biblioteca Municipal de Vila Franca do Campo vai alargar o horário de funcionamento

A Biblioteca e Arquivo Municipal de Vila Franca do Campo vai alargar o seu horário de funcionamento até às 19 horas, a partir de sexta-feira, dia 1 de fevereiro.

Deste modo, a valência vai passar a estar aberta ao público de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 19 horas, sendo que o alargamento do horário irá perdurar durante o período letivo e será interrompido, unicamente, durante o interregno letivo de verão.

A alteração, que não implicará qualquer acréscimo de custos ao município, tem por objetivo "corresponder, em larga medida, à necessidade já identificada que têm os estudantes universitários, naturais ou residentes em Vila Franca do Campo, de um espaço onde possam, simultaneamente, ter acesso à requisição da bibliografia imprescindível para o seu trabalho académico, bem como de um local com condições de estudo, designadamente rede livre de internet sem fios", refere nota de imprensa.