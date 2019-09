Biblioteca Machado Pires é homenagem à relação entre os Açores e Santa Catarina

António Machado Pires, antigo reitor da Universidade dos Açores deu o seu nome à Biblioteca Açoriana do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, uma homenagem ao seu papel no estabelecimento de uma relação entre o arquipélago e esta região do Brasil.

O Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (IHGSC) inaugurou na quarta-feira passada em Florianópolis a Biblioteca Açoriana Prof. Doutor António Manuel Bettencourt Machado Pires. Como se sente com esta homenagem?



Eu sinto-me muito honrado e estimulado porque me entreguei a esta tarefa de relacionamento entre as duas regiões com muito empenhamento. Portanto, é o reconhecer desse empenhamento que dura desde 1984.Mas a homenagem que me foi prestada, mais do que a mim, foi prestada a um relacionamento entre as duas regiões e à consanguinidade histórica.

Esta homenagem é fruto do trabalho que realizou com o IHGSC e foi iniciado quando era reitor da Universidade dos Açores. Como começou essa relação?



Em 1984, recebi uma carta do então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Ernâni Bayer, que me propôs que visitasse Santa Catarina em ordem de assinarmos um convénio entre as duas Universidades.