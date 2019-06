Berto Messias anuncia apoios para projetos na área da juventude

Um despacho publicado esta segunda-feira publicado em Jornal Oficial refere que são concedidos apoios para os projetos apresentados enquadrados nas áreas do Associativismo Jovem, do Incentivo à Mobilidade dos Jovens, da Ocupação de Tempos Livres e Campos de Férias Temáticos e de Cidadania e Voluntariado.







Estes apoios são definidos no âmbito da decisão da Comissão de Análise, que reúne várias vezes por ano para avaliar os projetos apresentados à Direção Regional da Juventude.





Citado em nota do executivo, Berto Messias refere que "os apoios para os vários projetos que nos são apresentados valorizam a participação cívica dos jovens açorianos, nas mais diversas vertentes, como projetos do movimento associativo juvenil organizado, projetos individuais na área do voluntariado, projetos de intercâmbio e de mobilidade juvenil ou projetos de campos de férias temáticos que valorizam a ocupação de tempos livres com práticas úteis para a aprendizagem e ocupação dos jovens”, afirmou Berto Messias.



O secretário disse ainda que é "muito positivo verificar que, "ao longo de todo o ano, recebemos inúmeras candidaturas nestes diferentes eixos para a promoção de projetos que contribuem muito para a aprendizagem e enriquecimento cívico dos jovens açorianos e que têm como principal objetivo reforçar o seu envolvimento e compromisso no desenvolvimento da sua comunidade e, consequentemente, da sua ilha e da sua Região”.





Para Berto Messias, “muito se fala da participação cívica nos dias de hoje, por regra em tom negativista e depreciativo sobre o panorama atual, mas as candidaturas que nos chegam e os projetos que apoiamos ao longo de todo o ano são a prova que há uma grande dinâmica cívica juvenil nos Açores e que podemos olhar com confiança para o futuro”.