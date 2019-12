Bensaude distribuição aposta nos produtores locais

A Bensaude Distribuição decidiu adquirir uma percentagem minoritária do capital, através da Retailor Distribuição Alimentar, que ficou com cerca de 25 por cento desta empresa, com o objetivo de dotar esta empresa de ferramentas para que possam desenvolver o seu projeto empreendedor, fortalecendo o seu capital e auxiliando em áreas como o marketing e a logística.



O comunicado divulgado pelo grupo Bensaude explica que o objetivo desta nova aposta visa “desenvolver parcerias com empresas com know-how relevante no setor, dotando-as de recursos distintivos para fazer face à produção sustentável e diferenciada de frutas e legumes açorianas em detrimento da sua importação”.

Através desta ligação a Bensaude Distribuição consegue alargar a sua gama de produtos, ao mesmo tempo que tem uma maior aposta em produtos locais com um controlo de qualidade mais rigoroso, desde a sementeira à venda em loja, garantindo a redução de custos e a pegada ambiental.



A Easy – Fruits & Salads resultou de um projeto de 1ª instalação de jovens agricultores, iniciando a sua atividade em 2012, contando na gestão atual com dois dos seus fundadores (João Monteiro e Carla Marques) e que viram nesta atividade uma oportunidade de se diferenciar no mercado regional. A empresa explora uma área total de 4 hectares dividida em 3 terrenos com um misto de culturas ao ar livre e em estufa.