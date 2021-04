Benfica volta a vencer Fonte Bastardo no segundo jogo da final do ‘play-off’ de voleibol

O Benfica venceu esta sexta feira o Fonte Bastardo por 3-0, no segundo jogo da final do ‘play-off’ do campeonato nacional de voleibol, disputado no pavilhão Vitorino Nemésio, nos Açores, e está a um triunfo do título.