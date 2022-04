Benfica vence Sporting na ‘negra’ e conquista Supertaça de voleibol

O equilíbrio prevaleceu neste jogo e o vencedor só foi encontrado no quinto ‘set’, com os ‘leões’ a lutarem até ao fim e o Benfica a tremer mais uma vez, mas a conseguir, por fim, triunfar, com os parciais de 23-25, 25-21, 25-23, 30-32 e 15-12.

O primeiro parcial foi o mais bem jogado e o resultado manteve-se indefinido até aos 1-17, altura em que o Sporting logrou distanciar-se no marcador e a ganhar por 25-23, tendo Victor Pereira e Paulo Victor sobressaído com os seus serviços poderosos e remates certeiros.

O Sporting continuou bem no segundo ‘set’, mas depois o Benfica recompôs-se e subiu de rendimento, também a partir dos 17-17, fez 20-17 e impôs-se por 25-21. Os remates de Hugo Gaspar e o serviço Bernardo Westermann ajudaram o campeão nacional a superiorizar-se ao adversário.

O Benfica continuou melhor no parcial seguinte, cometeu menos erros do que o opositor, foi mais eficaz nos ataques junto à rede, com Hugo Gaspar em grande evidência, e isso permitiu-lhe vencer por 25-23 um Sporting que parece ter um plantel curto.

O quarto ‘set’ foi uma montanha-russa, porque os ‘encarnados’ chegaram a ter vantagem pontuais significativas (15-10, 16-12, 21-17 e 23-19) e os ‘leões’ pareciam já não ter energia e soluções para reagir.

Raphael Oliveira serviu para fora, a seguir rematou para a rede e, de repente, o jogo mudou e o Sporting ganhou novo alento, reduzindo depois para 23-22 e deixando assim tudo em aberto.

O Benfica vacilou, somou erros (25 só no serviço) e, todavia, conseguiu ainda assim fazer 24-22 e ficar a um ponto de conquistar o troféu, mas a equipa de Alvalade não se entregou. Paulo Victor (o melhor marcador do jogo, com 23 pontos) reduziu para 24-23 e Hugo Gaspar rematou para fora, deixando a partida empatada.

O jogo entrou numa fase medíocre, foi para as vantagens e o Sporting aproveitou os erros e a ansiedade dos ‘encarnados’, que contaram com grande apoio nas bancadas, e empatou o encontro, vencendo este emocionante parcial por 32-30.

O equilíbrio manteve-se no derradeiro ‘set’ até aos 8-8, até que Hugo Gaspar e o bloco ‘encarnado’ deixaram o Sporting dois pontos atrás (10-8). Daqui até ao fim, o Benfica esteve melhor no serviço e na rede e venceu por 15-12, conquistando assim a 10.ª Supertaça de voleibol masculino.