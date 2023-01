Em Ponta Delgada, Aursnes (09 minutos), Gonçalo Ramos (16) e Gonçalo Guedes (80), na estreia após o regresso ao Benfica, marcaram os golos dos 'encarnados', que passam a somar 44 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga e oito do que o FC Porto, que ainda joga hoje com o Vitória de Guimarães.

Com o quarto jogo seguido sem vencer e sem marcar golos, o Santa Clara continua com 14 pontos e está no 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.