Benfica vence nos Açores e recupera segundo lugar

Aproveitando o deslize de véspera do Sporting de Braga em Portimão, com empate 1-1, que o deixa a cinco pontos do 'dragão', os 'encarnados' de Lisboa somaram novo êxito - o segundo em outros tantos jogos do treinador interino Bruno Lage - e ficaram a quatro do campeão FC Porto.

Seferovic, aos 22 minutos, e Jardel, aos 48, com o Santa Clara já reduzido a 10 elementos, por expulsão de Fábio Cardoso, aos 43, fizeram os golos da deslocação do Benfica aos Açores.

O defesa-central insular esteve no primeiro golo, ao escorregar e permitir ao suíço ganhar a corrida a um companheiro e posteriormente inaugurar o marcador na cara de Serginho, e deixou depois a equipa com menos um, ao travar em falta Pizzi à entrada da área.

João Capela ainda assinalou penálti, mas, após consultar o vídeoárbitro, mudou para livre direto e expulsou Fábio Cardoso.

Jardel, de canto, foi o mais forte de cabeça, sentenciando um desafio que o Benfica teve sempre controlado e que deixa o Santa Clara ainda em nono lugar, o com 21 pontos.

O Moreirense apresentou-se no estádio do Vitória de Guimarães em quinto lugar e com inédita sequência de quatro triunfos consecutivos, contudo viu a série interrompida no dérbi do concelho.

Um corte com a mão de Fábio Pacheco no primeiro lance do segundo tempo resultou em penálti, que Tozé converteu no único golo da partida: o médio vitoriano seria expulso aos 70 minutos, deixando a sua formação reduzida 10.

Os rivais partilham o quinto lugar com 28 pontos, mais três do que o Belenenses, que no domingo atua na Madeira frente ao Nacional.

Na Vila das Aves, o Desportivo das Aves e o Feirense empataram-se (1-1), desfecho que não agradou a qualquer dos oponentes, pois ambos estão em zona de descida.

O claro domínio dos locais na primeira parte valeu apenas um golo, apontado por Fariña, aos 43 minutos, após pressão alta que permitiu recuperar a bola no ataque, porém os forasteiros reagiram no segundo tempo e empatariam em lance de insistência de Valencia, aos 64.

Com este empate, as duas equipas mantêm-se em zona de descida, com o Feirense, no 16.º lugar, a somar agora 13 pontos, mais um do que o Aves, 17.º e penúltimo, à frente do lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, com nove.