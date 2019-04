Benfica vence em Santa Maria da Feira e recupera liderança

Na primeira de sete ‘finais’, termo assumido pelo presidente Luís Filipe Vieira, o Benfica apanhou um valente susto na casa do último classificado da prova, mas acabou por construir uma goleada merecida.

O Feirense, que está cada vez mais perto da descida ao segundo escalão, ainda esteve em vantagem, com um golo de Sturgeon, aos 10 minutos, mas os 'encarnados' deram a volta ainda na primeira parte, com golos de Pizzi, aos 40, na conversão de uma grande penalidade, e de André Almeida, aos 45+2.

Um erro do guarda-redes 'fogaceiro' Caio Secco, a abrir praticamente a segunda parte, permitiu às 'águias' ampliarem a vantagem, através de Seferovic, aos 49, jogador que 'bisou' no encontro, aos 89, destacando-se ainda mais na liderança da lista dos melhores marcadores da prova, com 18 golos.

A vitória permitiu aos 'encarnados' manterem a liderança da prova com 69 pontos, em igualdade pontual com o FC Porto, segundo, enquanto o Feirense é último com 15 pontos, a distantes 12 do Nacional, a primeira equipa acima da linha de despromoção.

A oito pontos da dupla da frente continua o Sporting, mas agora sozinho no terceiro posto, depois de vencer o Rio Ave, por 3-0, no Estádio José Alvalade, e aproveitando da melhor forma o deslize de sábado do Sporting de Braga no campo do Moreirense (1-0).

O avançado brasileiro Luiz Phellype, aos 12 minutos, adiantou a equipa da casa, tendo Bruno Fernandes ampliado ainda na primeira parte, aos 36, na conversão de uma grande penalidade. Wendel, aos 54, fechou a contagem.

Com este triunfo, o Sporting destacou-se no terceiro lugar da prova, com 61 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, quarto, enquanto o Rio Ave é nono com 32.

A respirar melhor ficou o Vitória de Setúbal, que subiu ao 11.º lugar a ficou provisoriamente seis pontos acima da zona de despromoção, após vencer em casa o Marítimo, por 1-0.

O venezuelano Jhonder Cádiz marcou, aos 37 minutos, o único golo da partida e deu o segundo triunfo consecutivo ao Vitória de Setúbal. Por seu lado, o Marítimo caiu para o 13.º posto e tem uma vantagem de cinco pontos sobre os lugares de descida.