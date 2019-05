Benfica tenta hoje o '37' e FC Porto ainda acredita num 'milagre'

Enquanto os 'encarnados' de Lisboa estão apenas dependentes de si para reconquistar um título que lhes fugiu na temporada passada, no Dragão, o campeão em título FC Porto ainda acredita num 'milagre', precisando de vencer o 'classico' frente ao Sporting e que o Benfica perca na Luz com os açorianos.

Os dois encontros estão marcados para as 18:30, sendo que, enquanto os anfitriões jogam para o título, os visitantes podem jogar sem a pressão dos pontos, com o Santa Clara instalado no oitavo lugar e o Sporting já com o terceiro posto garantido.

Além destes dois jogos, hoje cumprem-se outras três partidas, que envolvem equipas com a sua situação na Liga já definida, enquanto, no domingo, realce para o Tondela-Desportivo de Chaves, do qual sairá a terceira equipa que acompanhará Nacional e Feirense na descida de divisão.

A jornada arrancou na quinta-feira, com a vitória do Belenenses na receção ao Nacional (3-0), enquanto, na sexta-feira, Sporting de Braga bateu em casa o Portimonense, por 2-0.