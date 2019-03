Benfica na final com o Fonte Bastardo após superar Académica São Mamede

O Benfica apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de voleibol, que irá disputar no domingo com o Fonte Bastardo, com um triunfo por 3-0 frente à Académica São Mamede, no Multiusos de Sines, em Setúbal.

Numa partida desequilibrada em termos de forças, como ficou patente no resultado desnivelado do primeiro parcial (25-13), o Benfica confirmou sem sobressaltos o favoritismo que sobre si pendia, apesar da boa réplica dada pela jovem equipa da Académica São Mamede.

O Benfica, primeiro classificado da fase regular e que irá disputar as meias-finais do ‘play-off’ do título com o Fonte Bastardo, impôs-se sem dificuldades ao sétimo posicionado por um expressivo 3-0, pelos parciais de 25-13, 25-19 e 25-17.

Sólido e consistente nas várias ações de jogo, e com respeito pelo adversário, dado que utilizou quase sempre o seu melhor ‘seis’, o Benfica controlou o jogo com a aguerrida formação matosinhense, que esteve por cima em grande parte do segundo ‘set’.

Após o triunfo por um concludente 25-13 no primeiro parcial, a formação ‘encarnada’ sentiu algumas dificuldades no segundo, que a Académica São Mamede liderou até aos 12-10 e em que chegou a deter uma vantagem de três pontos (7-4, 8-5, 9-6 e 10-7).

Um parcial de seis pontos marcados contra apenas um sofrido permitiu ao Benfica inverter a ordem no marcador do segundo parcial, aos 14-12, e desequilibrar o ‘set’ a seu favor, apesar da boa resposta da Académica São Mamede no serviço e receção.

Bem no bloco, serviço e na defesa, e com o seu jogo estabilizado, o Benfica manteve o adversário a uma distância pontual confortável e fechou o segundo parcial aos 25-19, colocando-se a vence por 2-0 e praticamente com um pé na final.

O terceiro e derradeiro ‘set’ foi equilibrado até aos 9-9, embora sem a Académica São Mamede ter conseguido manter o nível do anterior, após o que o Benfica abriu a vantagem, que lhe permitiu encerrar o parcial e a partida aos 25-17.

No domingo, pelas 15:00, o Benfica, detentor do troféu, irá defender a posse da Taça de Portugal frente à formação açoriana do Fonte Bastardo, que afastou o campeão nacional Sporting, por 3-1.