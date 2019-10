Benfica goleia Cova da Piedade e segue em frente na Taça de Portugal

O internacional português abriu o marcador, aos 45+2 minutos, e ampliou a abrir a segunda parte (49), cabendo ao brasileiro consumar a goleada sobre o conjunto da II Liga, com outros tantos remates certeiros (63 e 90+2).

Bruno Lage deu titularidade a elementos menos utilizados esta época, como Zlobin, Gabriel, Caio Lucas e Carlos Vinícius, mas teve o “regresso forte” que pediu e, apesar de ter sentido dificuldades na primeira parte, perante o sobrepovoado meio-campo piedense, viu a sua equipa construir as melhores oportunidades desse período.

Logo aos seis minutos, o guarda redes Tony Batista não segurou um cruzamento de Raul de Tomas e a bola ressaltou em Carlos Vinícius, que, surpreendido pelo ‘brinde’, não reagiu a tempo de dar o melhor caminho ao esférico.

Depois de uma tentativa de chapéu de Gabriel (13), desde o círculo central, e de Tony Batista negar o golo a Pizzi (14) com uma grande intervenção, foi novamente Carlos Vinícius a desperdiçar uma ‘oferta’ de Allef, que, ao tentar sair em jogo apoiado, entregou a bola ao avançado benfiquista e este, isolado, rematou ao lado do poste esquerdo.

O Cova da Piedade sobreviveu ao primeiro ‘sufoco’ e deu um ‘ar de sua graça’ numa iniciativa de Balogun, pela esquerda, que ultrapassou em velocidade toda a equipa do Benfica e cruzou para Liu, que chegou atrasado, mas foi o Benfica que acabou por chegar ao golo, já nos descontos, por Pizzi (45+2).

O internacional português tabelou com Carlos Vinícius à entrada da grande área do Cova da Piedade e não perdoou à saída do ‘guardião’ piedense, inaugurando o marcador com alguma felicidade no ressalto.

Depois de desbloquear o marcador a fechar a primeira parte, o internacional português deu o mote para a goleada com um ‘bis’ aos 49 minutos, ‘fuzilando’ Tony Batista, de primeira e dentro da área, depois de o guarda-redes defender para a frente um remate cruzado de Raul de Tomas.

Pouco depois, Pizzi podia mesmo ter chegado ao ‘hat-trick’, mas desta vez Batista travou o remate do médio encarnado (53), assim como os disparos rasteiros de Raul de Tomas (58) e Gabriel (64).

Já depois de ameaças de Pizzi, Raul de Tomas e e Gabriel, aos 63 minutos, Carlos Vinícius coroou a boa exibição e a oportunidade concedida por Bruno Lage ao assinar o 3-0, aproveitando de forma oportuna um corte defeituoso de Marcão, após cruzamento do Caio Lucas no lado esquerdo do ataque.

O avançado brasileiro conseguiu também assinar um ‘bis’ (90+2), depois de iniciar e concluir um lance de entendimento com Gedson, perante a inoperância da defensiva da casa.

Se no primeiro tempo o Cova da Piedade só teve um lance de destaque, no segundo não teve capacidade de reagir à desvantagem e não causou qualquer incómodo ao último reduto 'encarnado', deixando a Taça de Portugal como anfitrião de uma festa onde só o Benfica teve algum brilho.