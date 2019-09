Benfica conquista Supertaça de futebol feminino ao vencer Braga

As mais lidas

O Sporting de Braga só conseguiu incomodar o último reduto do Benfica em dois remates, o primeiro aos 35 minutos, por Uchendu, que proporcionou uma grande defesa a Dani, e o segundo aos 90+5, num livre direto de Vanessa, que a guardião contrária desviou, também com defesa vistosa, pela linha final.

Dois minutos depois, uma defesa do Braga quase fazia autogolo, obrigando a guarda-redes Rute Costa a defender para canto, no seguimento de um cruzamento de Nycole.

No entanto, a primeira oportunidade do jogo pertenceu às ‘arsenalistas’, aos cinco minutos, numa má reposição de bola da guarda-redes Dani mal aproveitada por Shade Pratt, que, em boa posição, rematou fraco e em desequilíbrio.

Durante todo o jogo, a equipa do Benfica foi a mais organizada em campo, dispondo das melhores oportunidades de golo, perante um Sporting de Braga pouco coeso e a errar muitos passes.

O Benfica conquistou este domingo a sua primeira Supertaça de futebol feminino, ao vencer o Sporting de Braga por 1-0, na final disputada em Tondela, num jogo intenso que a equipa bracarense terminou com 10 elementos.

