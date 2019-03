Benfica bate Fundão e joga final da Taça de Portugal de futsal com o Sporting

As mais lidas

Os ‘encarnados’ somam sete troféus, mas perderam as três finais disputadas face aos ‘leões’, que contam seis vitórias na prova, por 9-5 em 2005/2006, por 3-2, após prolongamento, em 2010/11, e por 4-2 em 2015/16.

Tiago Brito e Robinho selaram o triunfo do ‘cinco’ de Joel Rocha, que na final de domingo vai encontrar o detentor do título Sporting, vencedor por 3-2 face ao Burinhosa, na primeira meia-final, enquanto Mário Freitas reduziu.

O Benfica, recordista de vitórias na prova, qualificou-se este sábado pela 13.ª vez para a final da Taça de Portugal de futsal, ao vencer o Fundão por 2-1, com três golos na segunda parte, em Gondomar.

