Benfica arranca Liga com exibição arrasadora para tentar esquecer ‘Champions’

Uma resposta, no mínimo, positiva era o que se pedia ao Benfica no arranque do campeonato, depois do ‘desastre’ na Grécia a meio da semana, com a eliminação da Liga dos Campeões, algo que foi conseguido de forma categórica.

Em apenas dois minutos, os ‘encarnados’ deixaram o treinador Jorge Jesus mais descansado, primeiro com o tento do reforço alemão Luca Waldschmidt (19) e depois pelos pés de outra contratação, o brasileiro Everton (21), antes de Grimaldo (42) indicar, na cobrança de livre direto, o caminho para a vitória folgada.

Quando se poderia esperar algum abrandamento no segundo tempo, aconteceu precisamente o contrário, com o vice-campeão português a ‘carregar’ com outros dois golos, por Rafa (52) e, novamente, por Waldschmidt (66).

O ex-Benfica Guga foi o autor do tento de honra dos famalicenses, aos 67.

No segundo desafio da noite, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, o Belenenses SAD venceu (1-0) pela margem mínima, com um golo de Cafú Phete (47), o Vitória de Guimarães, que estreou Tiago Mendes como treinador principal da equipa em jogos oficiais.

Benfica e Belenenses SAD comandam a prova de forma provisória, com três pontos, enquanto Famalicão e Vitória de Guimarães estão sem pontos.

A jornada prossegue no sábado, com a receção do recém-promovido Nacional ao Boavista e com o jogo de cartaz da ronda um, entre o campeão nacional FC Porto e o Sporting de Braga.

O jogo Sporting-Gil Vicente deveria disputar-se no mesmo dia, mas devido a surtos de covid-19 nos dois emblemas acabou por ser adiado.