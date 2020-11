BE quer apoio imediato para quem tem que faltar ao trabalho para acompanhar filhos em casa

Em comunicado, o Bloco de Esquerda considera fundamental que "esta medida seja implementada de imediato pelo governo que está ainda em funções, de modo a garantir que os encarregados de educação que não têm a possibilidade de exercer a sua atividade profissional em regime de teletrabalho possam ficar em casa sem perder metade do salário".



Recorde-se que no passado mês de março foi criado um apoio nacional e um complemento regional às famílias com filhos menores de 12 anos cujos pais tiveram que faltar ao trabalho para ficar em casa, após o encerramento das escolas como medida de combate à propagação da covid-19.



"É fundamental encontrar agora, com rapidez, mecanismos equivalentes para dar resposta às famílias que se confrontam de novo com esta realidade".



O comunicado, refere, ainda, que caso a medida não seja implementada no imediato pelo executivo em funções, o Bloco de Esquerda irá apresentar a proposta no parlamento com carácter de urgência.