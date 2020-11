Açores/Eleições

"BE está disponível, se necessário, para viabilizar um programa de governo do PS"

O Bloco de Esquerda disse, esta terça-feira, que dever ser o PS a formar governo e que está disponível, "se necessário, para viabilizar um programa de governo do PS, mas não fará com este qualquer acordo de governo ou de incidência parlamentar, estando ainda disponível para negociar com um governo do PS os planos e orçamentos da RAA, assim como outra legislação".