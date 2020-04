BE adia realização da Convenção Regional para data a determinar posteriormente

A direção do Bloco de Esquerda entende que esta é melhor forma de respeitar a democracia e defender a saúde pública, refere o partido em comunicado.



A reunião do órgão máximo do partido estava prevista para o próximo dia 6 de junho, em Ponta Delgada.



A próxima Convenção Regional - órgão máximo do Bloco de Esquerda Açores - irá definir a orientação política para os dois anos seguintes e eleger os membros da Comissão Coordenadora Regional para este período.