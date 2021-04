BE/Açores reserva para plenário voto no Plano e Orçamento de 2021

António Lima apresentou, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, um conjunto de propostas de alteração que pretende submeter no plenário da Assembleia Legislativa Regional, da próxima semana, quando apreciado e votado o Plano e Orçamento de 2021, o primeiro do novo Governo dos Açores PSD/CDS-PP/PPM.

Na altura, disse que a avaliação que o BE/Açores faz da proposta do Governo “é negativa”, mas vai aguardar “pela discussão, debate e proposta final para anunciar o sentido de voto”.

“As propostas de Plano Anual, Plano de Médio Prazo e Orçamento que o Governo Regional do PSD/CDS-PP/PPM, apoiado pelo IL e Chega, apresentam falhas na resposta que os açorianos e a açorianas precisam neste momento com enorme gravidade”, declarou António Lima, frisando que “falha-se, também, por maioria de razão, aos Açores”.

O Bloco propõe um aumento do complemento açoriano do abono de família, “fixando o seu valor máximo em 30 euros e melhorando a distribuição do apoio entre escalões”, a par de mais 15 euros para complemento regional de pensão para “combater a pobreza de quem já não pode trabalhar e recebe pensões de miséria”.

Na área social, as propostas do BE/Açores estão estimadas em cerca de 10 milhões de euros, segundo o dirigente.

O BE/Açores defende a integração na administração pública dos trabalhadores que estão nos programas ocupacionais por mais de dois anos e que os programas de apoio às empresas para manter o emprego “mantenham 100% dos postos de trabalho”.

António Lima avançou com a proposta de que os programas de combate à precariedade “apenas apoiem contratos efetivos", ao "contrário do que pretende fazer o Governo Regional que, incompreensivelmente, propõe combater a precariedade apoiando empresas para contratarem a prazo”.

No capítulo do turismo, pretende-se a suspensão em 2021 de apoios públicos para a construção de novos projetos com mais de 25 camas e que o executivo açoriano apresente, em três meses, o novo plano de ordenamento turístico.

António Lima avançou que o Governo dos Açores deve implementar, “em cooperação com os municípios, medidas para garantir o cumprimento das metas de reciclagem que estão colocadas em causa devido à construção da incineradora de São Miguel e ao sobredimensionamento" de igual unidade da ilha Terceira.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões são destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.