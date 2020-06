BE/Açores lamenta “falta de capacidade de investimento” de Serviço Regional de Saúde

"O SRS, e como não podia deixar de ser, o hospital da Horta, tem tido uma falta de capacidade de investimento. Uma suborçamentação que se reflete em todo o SRS e que tem levado a uma falta de investimento", declarou o coordenador do BE nos Açores, António Lima, após uma reunião com o conselho de administração do Hospital da Horta, no Faial.

O bloquista salientou que a "falta de investimento" se reflete "nas listas de espera cirúrgicas em toda região", pedindo um plano para diminuir as "longuíssimas listas de espera" nos Açores.

"Que se comece a criar também um plano para recuperar aquelas que são as longuíssimas listas de espera cirúrgicas na região, que há muito têm vindo a crescer e que é um problema que não se vê, infelizmente, com resolução à vista", apontou.

O também deputado do BE na Assembleia Regional defendeu que é necessário um "investimento muito forte" no SRS, dando o exemplo da "dificuldade acrescida" do hospital da Horta em "atrair profissionais de saúde de determinadas especialidades".

"É preciso por um lado investimento para atrair esses profissionais [de saúde], mas também haver aqui uma cooperação entre os diversos hospitais para que eventuais falhas por baixa médica sejam rapidamente colmatadas", afirmou.

O BE defende que o investimento também deve ser feito ao nível material, destacando que "já faz sentido investir num equipamento de ressonância magnética para o hospital da Horta".

António Lima salientou que cabe à tutela, a Secretaria da Saúde, a "coordenação" de um "plano de recuperação" que garanta com "celeridade" a regularização das consultas adiadas devido à pandemia de covid-19.

O coordenador do BE Açores considerou que a "resposta" da região ao nível da saúde tem de passar pelo "investimento no SRS" e não pela promoção de hospitais privados, como aquele que está em construção no concelho de Lagoa, em São Miguel.

“[A resposta da região] Tem de passar pelo SRS, pelo investimento no SRS e não por um desvio de recursos para, como aconteceu em São Miguel, para o hospital privado que, como já se percebeu, irá buscar profissionais especializados que escasseiam na região [ao SRS]", declarou.

António Lima considerou um "erro" o apoio do executivo regional ao projeto daquele que será o primeiro hospital privado na região, construído em terrenos públicos naquele concelho de São Miguel.

"Isso [apoio ao hospital privado] foi um erro do Governo Regional que prejudicará muito o SRS e esse caminho o Bloco de Esquerda não aceita, nem aceitará", concluiu.