Batalha disponibiliza 150 equipamentos e Internet para ensino à distância

Numa nota divulgada pela autarquia, o presidente da autarquia (eleito pelo PSD) critica o não cumprimento da promessa de entrega de equipamentos informáticos para auxiliar aulas através da internet.

“Lamento que desde maio de 2020, [quando] o Governo anunciou computadores para todos os alunos que necessitassem deste apoio para o ensino à distância, mas na prática teve que ser o município a assegurar todos os equipamentos”, afirma Paulo Batista dos Santos.

Segundo a informação divulgada pela autarquia, com este lote de material sobe para mais de três centenas e meia o número computadores, ‘tablets’ e ‘routers’ disponibilizados pelo município, que os encaminhará para agregados identificados como estando em situação de necessidade.

O objetivo é garantir que todos os alunos do concelho que frequentam o Agrupamento de Escolas da Batalha reúnam condições para ter aulas em casa, num investimento que ultrapassa os 50 mil euros, informa a câmara municipal.

Os equipamentos em causa serão cedidos durante o próximo período letivo e ficam ao serviço “enquanto vigorar o regime de ensino à distância”.

O presidente da autarquia acredita que o apoio tecnológico anunciado vai ajudar a mitigar “os efeitos perversos da pandemia”, em especial relativamente ao “previsível aumento das desigualdades em contexto escolar”.

As escolas encerraram as portas há cerca de duas semanas devido ao agravamento da pandemia de covid-19 e as crianças e jovens, desde creches ao ensino superior, ficaram em casa, numa pausa letiva que terminou na sexta-feira.

Na segunda-feira, cerca de 1,2 milhões de alunos do 1.º ao 12.º ano voltam a ter aulas à distância, à semelhança do que aconteceu no passado ano letivo.