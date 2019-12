Bastonário dos Médicos congratula-se com reforço orçamental no SNS

Em comunicado, em que realça que o "reforço orçamental é um dos passos para resolver problemas do SNS", o bastonário refere que, do que tem conhecimento até ao momento, o "reforço é positivo e demonstra que o Governo reconhece que o SNS não está bem".

"Mas as medidas devem ser encaradas como apenas um passo para começar a resolver os problemas do SNS. É preciso acompanharmos com atenção e cautela a disponibilidade destas verbas, para assegurarmos que não continuamos a assistir a vetos de gaveta ou cativações", alerta porém o bastonário da Ordem dos Médicos.

Segundo Miguel Guimarães, é também "fundamental que a aplicação do orçamento previsto seja acompanhada por uma visão e uma estratégia para o SNS que invista, sobretudo, na valorização do capital humano e em projetos de trabalho e de carreira aliciantes para os médicos poderem servir os doentes em condições de dignidade e segurança clínica".

O bastonário lembra que "faltam muitos médicos no SNS, como se pode verificar pelos seis milhões de horas extraordinárias que os médicos fazem todos os anos e pelos cerca de 110 milhões de euros que são ainda pagos a empresas prestadoras de serviços médicos".

Neste domínio, Miguel Guimarães nota que é importante contratar mais profissionais, mas adverte que não se deve nunca "menorizar a importância de acarinhar e querer manter quem até hoje tem construído o SNS todos os dias e salvo milhares de vidas".

O Governo anunciou hoje em Conselho de Ministros um reforço de 800 milhões de euros no orçamento da Saúde para 2020, a par com 190 milhões de euros para investimento plurianual.

Segundo esclareceu à Lusa fonte oficial do Ministério da Saúde, nos 800 milhões de euros já se encontra uma parte dos 190 milhões de euros para aplicar em investimento em 2020 e anos seguintes.

“O reforço do orçamento para 2020 vai salvaguardar investimentos já programados para os próximos dois anos no montante de 190 milhões de euros”, esclareceu fonte oficial do gabinete da ministra da Saúde.