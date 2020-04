Bastonária dos Enfermeiros apreensiva com levantamento das restrições

“Estamos muito preocupados porque o que fizemos foi de forma a não pressionar os nossos serviços de saúde, estávamos em condições de ter situações semelhantes à de Itália, Espanha e outros países”, disse Ana Rita Cavaco Ana Rita Cavaco na manhã desta terça-feira aos jornalistas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Ana Rita Cavaco deslocou-se a este hospital da capital para acompanhar a primeira recolha de amostras aos enfermeiros e assistentes operacionais que estão em contacto direto com doentes Covid-19, no âmbito do projeto de testes sorológicos da Fundação Champalimaud, em parceria com a Ordem dos Enfermeiros.

Embora reconheça que não é uma competência das Ordens profissionais, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, salientou ver com “muita apreensão e preocupação” o final do confinamento, mostrando-se, no entanto, com esperança que se possa voltar atrás na decisão caso seja necessário.

“O senhor primeiro-ministro disse que se fosse preciso daria um passo atrás, nós estamos com medo de dar o passo à frente”, afirmou Ana Rita Cavaco.

A bastonária avançou ainda que a Ordem tem obrigação “ajudar e acautelar que as coisas não corram mal”, pelo que está a preparar um documento “a ultimar que tudo tem de ser acautelado naquilo que será a retomada da atividade assistencial”.

“Precisamos de fazer a retoma das atividades assistencial em cirurgias, consultas programadas e cirurgia de ambulatório”, referiu.

De acordo com Ana Rita Cavaco o documento deverá estar pronto “quarta ou quinta-feira” sendo depois enviado ao Ministério da Saúde e também aos governos regionais da Madeira e dos Açores, salientando que o governo regional da Madeira “pediu expressamente que lhes fizéssemos chegar essas propostas”.