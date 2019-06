Bandeira Azul hasteada na Vinha d’Areia, Prainha e Praia de Água d’Alto

O concelho de Vila Franca do Campo conta com três bandeiras azuis, nomeadamente na Praia de Água d’Alto, Prainha de Água d’Alto e na Vinha d’Areia.

O município de Vila Franca do Campo, na presente época balnear também disponibiliza três praias com condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida devidamente reconhecidas pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., a Prainha, Praia de Água d’Alto e a Praia Vinha d’Areia, que ostentarão a bandeira “Praia Acessível – Praia para Todos” 2019, adianta nota de imprensa.



Na praia Vinha d’Areia, estes utentes poderão também contar com uma cadeira anfíbia que permite a deslocação das pessoas com mobilidade reduzida à zona de banhos.



A Prainha de Água d’Alto, também aguarda a chegada de uma cadeira anfíbia, oferecida pela Fundação Vodafone, no âmbito do Programa Praia Saudável 2019.



Pela Quercus, foi atribuída à praia de Água d’Alto e à praia do Corpo Santo a classificação “Praias com Qualidade de Ouro”, por apresentarem, nos últimos cinco anos, excelente qualidade da água.





Na cerimónia marcaram presença as vereadoras da autarquia, Nélia Alves-Guimarães e Conceição Quental, o diretor regional dos Assuntos do Mar, Filipe Mora Porteiro, elementos da Capitania do Porto de Ponta Delgada, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo, João Medeiros, elementos da PSP de Vila Franca do Campo e representantes das associações de nadadores salvadores.