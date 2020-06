Bandeira Azul hasteada em três praias de Vila Franca do Campo

Foi hasteada a Bandeira Azul nas praias de Água d’Alto, Prainha e Vinha d’Areia, em Vila Franco do Campo, na passada sexta-feira, uma cerimónia que contou com o presidente da autarquia, Ricardo Rodrigues; acompanhado pelo seu executivo; o Adjunto do Capitão do Porto de Ponta Delgada, Capitão-Tenente Rito Martins; do Comandante dos Bombeiros de Vila Franca do Campo, José Roberto Ventura, e do Presidente da ANSA, Roberto Sá.