Bandeira amarela nas praias onde apareceram caravelas e águas-vivas

As praias do Pópulo, das Milícias e de São Roque hastearam a bandeira amarela e de alerta para a presença de águas-vivas e caravelas.

Depois de esta manhã ter sido decidido hastear a bandeira vermelha devido a presença de grande concentração de águas-vivas e caravela nas praias do Pópulo, das Milícias e de São Roque, esta tarde a situação já melhorou tendo sido hasteada a bandeira amarela.

A decisão foi tomada como forma de proteger os banhistas explicou ao Açoriano Oriental o Capitão do Porto de Ponta Delgada, comandante Vieira Branco.



As águas vivas e as caravelas estão presentes nos Açores durante todo o ano, sendo uma presença assídua no Atlântico e Mediterrâneo por serem uma espécie de mar aberto, fazendo parte da fauna dos Açores devido ao posicionamento geográfico do arquipélago.

Estes organismos considerados urticantes possuem células especializadas que são utilizadas para capturar alimentos e defenderem-se.