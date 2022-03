Banda Duques nos International Portuguese Music Awards

Conforme refere uma nota de imprensa, a banda Duques formou-se em julho de 2019, produzindo música original num estilo Funk Rock cantado em Língua portuguesa.

A banda é constituída por Filipe Martins do Vale - ‘Fipos’ (Voz); Rúben Torres - ‘Marralho’ (Guitarra); Luís Sousa - ‘Fita Preta’ (Baixo); Alexandre Moniz - ‘Dursa’ (Bateria) e por Miguel Oliveira - ‘Zulu’ (Teclados e Guitarra). No início de 2020, a banda Duques decide gravar o seu álbum de estreia, que viria a ser lançado em outubro de 2021, com o título ‘DUQUES I’.

Conforme refere ainda a nota de imprensa, a 10.ª edição dos International Portuguese Music Awards realiza-se a 23 de abril na cidade de Providence, no Estado norte-americano de Rhode Island, sendo um evento de prestígio e com projeção ao nível nas comunidades portuguesas na diáspora, bem como em Portugal.



Além de transmitir a entrega de prémios para todo o mundo nas diversas plataformas sociais, os International Portuguese Music Awards 2022 vão ser ainda transmitidos em canais de televisão da diáspora, incluindo a RTP Internacional.

O objetivo deste evento é o de premiar os melhores trabalhos e projetos no âmbito da música portuguesa e/ou feita por descendentes de portugueses. A 10.ª edição dos International Portuguese Music Awards 2022 irá contar com as atuações de Áurea, Calema, Paulo Gonzo, Delfins e Xutos & Pontapés, entre outros.