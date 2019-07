Banco Montepio adere ao ‘Open Banking’

As mais lidas

O ‘Open Banking’ surge no âmbito de uma diretiva europeia que tem por objetivo contribuir para a criação de um mercado único de serviços de pagamento na Europa: o PSD2 (‘Payment Services Directive’ 2).

“Já o Serviço de Iniciação de Pagamentos permite ao cliente começar o pagamento num ‘site’ ou ‘app’ [aplicação] de terceiros, a partir de contas que tenha no Banco Montepio”, acrescenta.

O Montepio anunciou que as suas Interfaces de Programação de Aplicativos (API na sigla inglesa) de Informação sobre Contas e Iniciação de Pagamentos já estão disponíveis na SIBS API Market, a plataforma de ‘Open Banking’ criada pela SIBS.

