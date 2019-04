Azores Trail Run já atraiu 1.000 estrangeiros aos Açores

“Desde 2014, temos milhares de participantes. Pelos nossos números, já tivemos de fora da região nestes eventos mais de 1.000 estrangeiros. O número pode não parecer muito significativo, mas é um acréscimo de turistas para a região em época baixa. Nós, normalmente, nestas alturas esgotamos a hotelaria e as viagens”, adiantou, em declarações à agência Lusa, o diretor do Azores Trail Run, Mário Leal.

Composta por seis provas, nas ilhas do Faial e do Pico, a edição de 2019 do Azores Trail Run já conta com 600 participantes inscritos, de mais de 20 nacionalidades, mas o responsável pela organização do evento diz que ainda há “ambição de crescer mais um pouco”.

“Temos uma forte participação já de muitos países europeus e da América do Norte. O evento já é bastante conhecido. De um modo geral estamos bastante satisfeitos. Agora queríamos aumentar estes números, principalmente na prova mais longa”, avançou, referindo-se à “Grande Rota dos Baleeiros”, com 118 quilómetros.

Segundo Mário Leal, cerca de 90% dos participantes do Azores Trail Run chega de fora dos Açores e 20% do estrangeiro, mas as acessibilidades ainda são um constrangimento.

“Principalmente para quem vem da Europa, o acesso aos Açores, e nomeadamente a ilhas um pouco mais pequenas, demora algum tempo”, apontou, revelando, no entanto, que os participantes dos Estados Unidos já superam os de França e Espanha.

O diretor do Azores Trail Run disse acreditar no potencial dos Açores junto de um mercado turístico que está em “forte crescimento”.

“Embora não sejamos um destino de montanha, somos ilhas, temos esta característica de haver algo místico em ilhas vulcânicas no meio do Atlântico”, salientou, alegando que muitas pessoas descobrem os Açores através da corrida.

Iniciado em 2012, o Azores Trail Run tem conquistado não apenas turistas, mas também os locais, que cada vez mais aderem a caminhadas, percursos pedestres e até a provas de competição.

“Este tipo de eventos e a corrida de um modo geral nos Açores tem crescido muito, de maneira até exponencial, desde que nós começámos”, frisou Mário Leal.

O Azores Trail Run, que decorre de 24 a 26 de maio, inicia-se com um “quilómetro vertical” na montanha do Pico e integra outras cinco provas no Faial: o “Family Trail”, de iniciação, a “Prova dos 10 vulcões”, com 25 quilómetros, a maratona “Faial Costa a Costa”, o percurso “Ilha Azul”, com 65 quilómetros, e a “Grande Rota dos Baleeiros”, com 118 quilómetros.