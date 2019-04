Azores Trail Run com seis eventos em 2019

O Azores Trail Run conta com seis provas a realizar este ano e nas ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Santa Maria, São Miguel, Graciosa e Flores.

Na assinatura de um contrato-programa por parte do Governo dos açores com o Clube Independente Atletismo Ilha Azul - que tem levado a cabo as provas do Azores Trail Run em várias ilhas - a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo salientou a importância do projeto “por elevar a notoriedade dos Açores como destino de natureza, pelo que o Governo dos Açores continuará a apostar neste projeto, apoiando a sua concretização”.





Segundo a titular da pasta do Turismo, citada em nota “importa ressalvar que a época do ano em que a maioria das provas decorre constitui um importante trunfo para o combate ao desafio da sazonalidade, ao mesmo tempo que permite criar dinamismo económico nas localidades por onde se realiza o Azores Trail Run”.





Marta Guerreiro acrescentou que “temos, de facto, uma rede robusta de trilhos, em todas as ilhas, pelo que continuaremos a promover, de forma integrada, este recurso no que à prática de várias atividades turísticas diz respeito”.