A atual situação pandémica nos Açores obriga a que o Grupo Desportivo Comercial, organizador da prova, tenha que realizar o evento em outra altura do ano.





O Azores Rallye deveria ser a prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis e do Campeonato dos Açores de Ralis. Este é já o segundo adiamento da prova no corrente ano.









Notícia desenvolvida na edição de quinta-feira, 15 abril 2021, do jornal Açoriano Oriental