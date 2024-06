Azores Pride na ilha Terceira e em São Miguel

O Azores Pride "é um movimento cívico e festival ativista que celebra o orgulho LGBTQIA+, a equidade, a diversidade e os princípios democráticos na região", adianta, em nota de imprensa, a comissão organizadora, composta por Anda&Fala - Associação Cultural, APF-Açores/ (A)MAR - Açores pela Diversidade, As Cores dos Açores/Opus Diversidades, Atelineiras e Rede Ex Aequo.

Em 2024, o programa das comemorações do orgulho expande-se por duas das ilhas do arquipélago, Terceira e São Miguel, percorrendo vários espaços nas cidades, com música, encontros, performances, debates e uma Marcha do Orgulho LGBTQIA+, em Ponta Delgada, em 06 de julho, onde será lido um manifesto, seguindo-se um arraial.

Financiado pelo Governo Regional e pelos municípios de Ponta Delgada (São Miguel) e Angra do Heroísmo (Terceira), o festival tem atividades gratuitas.