Azores Airlines mantém suspensão de voos internacionais até 30 de junho

De acordo com comunicado, devido à situação de pandemia, a Azores Airlines irá estender a suspensão dos seus voos para Toronto, Boston, Praia (Cabo Verde) e Frankfurt até 30 de junho de 2020.

A companhia aérea refere ainda que os passageiros com voo cancelado, podem optar até 20 de junho, por "agendar a sua viagem para nova data, dentro da validade do bilhete. Não serão cobradas penalidades nem diferenças de tarifa*, apenas taxas aeroportuárias (caso existam) ou por um voucher para planear viagens futuras. Este voucher tem a validade de 1 ano a partir da data de emissão do mesmo".