AVSC Ideal celebra 20.º aniversário com uma palestra

A Associação dos Veteranos do Sporting Clube Ideal (AVSCI) vai promover, na próxima segunda-feira, dia 27, uma palestra subordinada ao tema “Os benefícios da atividade desportiva acima dos 35 anos”.

O palestrante convidado para o evento que vai ter lugar no Teatro Ribeiragrandense, a partir das 20h00, é o Dr. António Raposo, médico fisiatra, especialista em Medicina Desportiva e presidente da Assembleia Geral da Associação dos Veteranos do Nordeste, seguindo-se uma mesa-redonda que vai ser moderada pelo jornalista Arthur Melo, editor de desporto do jornal Açoriano Oriental.

Esta atividade insere-se no programa das festas do 41.º aniversário da cidade da Ribeira Grande e, em simultâneo, é a primeira de outras que a AVSCI pretende realizar este ano.

Em nota de imprensa, a organização adianta que estão previstas ainda uma exposição fotográfica sobre a AVSCI, um festival de equipas de futebol de Veteranos (que pretende reunir todas as equipas da ilha de São Miguel) e um passeio de caráter urbano denominado “de Praia a Praia – das Poças ao areal de São Bárbara”, destinado a todas as pessoas que queiram participar.

A direção da AVSCI é presidida por Milton Teixeira, sendo acompanhado por Marco Sousa, Pedro Câmara, Fábio Pacheco e Hermínio Correia, tendo na Presidência da Assembleia Geral Pedro Moura.

Recentemente a AVSCI venceu o Torneio dos Fundadores, realizado no concelho de Albergaria – a – Velha, freguesia da Branca, tendo sido convidada do GDR de Soutelo, vencendo o Sporting de Espinho por 3-1 e, na final, o GD Vista Alegre, por 3-2, após a marcação de grandes penalidades.

A AVSCI pretende dignificar o desporto, procurando relações de amizade, cooperação e intercâmbio com quaisquer organizações regionais, nacionais ou internacionais que se adequem aos seus objetivos sociais.