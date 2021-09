Avançado português Éder confirmado como reforço do Al-Raed, da Arábia Saudita

O emblema saudita confirmou, através da conta oficial no Twitter, a contratação do avançado luso, de 33 anos, que estava sem clube desde o final da temporada passada, quando terminou uma ligação de quatro anos aos russos do Lokomotiv de Moscovo.

No Al-Raed, treinado pelo espanhol Pablo Machín, Éder vai encontrar o médio brasileiro Eduardo, que está emprestado pelo Sporting, o extremo ganês Christian Atsu, ex-FC Porto e ex-Rio Ave, e o lateral René Santos, que jogou no Marítimo.

Éder irá ficar sempre ligado à história do futebol português, por ser o auto do golo, já em período de prolongamento, que deu à seleção nacional o título europeu em França, no triunfo por 1-0 sobre a equipa gaulesa na final da prova, em 2016.

Depois de ter iniciado a carreira no Tourizense e na Académica, Éder representou o Sporting de Braga, o Swansea e o Lille, antes de rumar ao futebol russo, em 2017.