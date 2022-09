Avançado do FC Porto Mehdi Taremi sofre traumatismo no joelho esquerdo

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos ‘azuis e brancos’ no sítio oficial na Internet, o dianteiro, de 30 anos, passou a estar entregue ao departamento clínico do clube, depois de ter sido substituído pelo brasileiro Galeno, aos 72 minutos do ‘clássico’.

Mehdi Taremi junta-se no lote de lesionados ao médio sérvio Marko Grujić, que acusou fadiga muscular no êxito em Vizela (1-0), da ronda anterior, e ao defesa Manafá, ainda a recuperar da rotura do tendão rotuliano do joelho direito sofrida em dezembro de 2021.

A formação de Sérgio Conceição vai cumprir dois dias de folga e regressa ao trabalho na terça-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, para dar início à preparação do embate no estádio do Rio Ave, no domingo, às 20:30, em Vila do Conde.

O campeão nacional FC Porto isolou-se no sábado provisoriamente no topo da I Liga, ao vencer o Sporting, por 3-0, no primeiro ‘clássico’ da temporada 2022/23, com golos de Evanilson (42 minutos), Matheus Uribe (78) e Galeno (86), os dois últimos de penálti.

Com o terceiro triunfo em outras tantas jornadas, os ‘dragões’ somam nove pontos, mais três do que Benfica, Boavista, Vitória de Guimarães - todos com menos um jogo - e Arouca, enquanto o Sporting averbou a primeira derrota e é sexto colocado, com quatro.