Autoridade Tributária alerta para mensagens fraudulentas

Através da rede X (antigo Twitter) e do 'site', a AT diz ter tomado conhecimento que alguns contribuintes estão a receber ‘e-mails’ com supostas dívidas, onde é pedido que carreguem num determinado 'link'.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos ‘links’ sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação”, alerta a AT.

A AT aconselha os contribuintes a consultarem, no Portal das Finanças, informações sobre segurança.

Nessa informação é pedido, nomeadamente, aos contribuintes que suspeitem de ‘links’ e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas ou SMS e que confirmem junto da fonte sempre que, através de SMS ou de ‘sites’ da Internet, seja pedida qualquer ação ou interação.

“Em caso de dúvida, não responda às mensagens, não clique em ‘links’, nem descarregue ou abra ficheiros; não forneça ou divulgue as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças”, são outros dos conselhos.