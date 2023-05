Autoridade para as Condições do Trabalho lança portal e aplicação para telemóvel

Segundo a nota do organismo enviada às redações, entre as ferramentas disponíveis no portal encontram-se simuladores relativos a “férias, faltas por falecimento de familiar, organização de serviços de segurança e saúde no trabalho, compensação por cessação de contrato de trabalho, compensação por créditos de formação e comunicação de cessação de contrato e existência de amianto para ajudar trabalhadores e empregadores”.

O novo portal confere também um acesso simplificado a mais de 30 formulários e a submissão de requerimentos ou comunicações de forma rápida e segura, por via de métodos de autenticação, como a Chave Móvel Digital.

Já a aplicação móvel, que pode ser descarregada nas lojas de aplicações AppStore e PlayStore, simplifica igualmente o acesso aos principais serviços da ACT, entre os quais a apresentação de pedidos de inspeção, além de diversas informações e simuladores.

“Estes projetos resultam de uma estratégia de maior simplicidade e proximidade na comunicação da ACT na promoção de melhores condições de trabalho em Portugal. O novo portal fica disponível no dia que se assinala o dia Mundial do Trabalhador e a entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno”, pode ler-se na nota hoje divulgada.