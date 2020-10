Autoridade marítima alerta para agravamento do estado do mar nos Açores

Em comunicado, o capitão do Porto da Horta e do Porto de Santa Cruz das Flores, Paulo Rafael da Silva, chama a atenção para a possibilidade da "agitação marítima de norte" poder atingir "valores superiores a quatro metros de altura significativa" no domingo, mantendo-se estas condições de agravamento do estado do mar até segunda-feira.

A autoridade marítima apela à comunidade marítima para adotar medidas de precaução e proteção, evitando "as áreas de maior exposição à ondulação, verificando e reforçando a amarração, ou preferencialmente varando em lugar seguro as embarcações".

A população em geral "não deve frequentar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima".

Na proximidade da orla marítima, a autoridade marítima aconselha "uma atitude de permanente vigilância", porque "nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".