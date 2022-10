Autonomia tem "falhado" na coesão regional dos Açores

O responsável máximo da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que intervinha na abertura da conferência “45 Anos de autonomia – O desafio da coesão”, no Auditório do Centro Cultural de Santa Cruz das Flores, referiu a necessidade de “ter mais sucesso neste desígnio autonómico”.

Citado numa nota de imprensa, Luís Garcia, reconheceu que a região não atingiu resultados satisfatórios ao longo destes 46 anos”, apesar de estar plasmado no artigo 3º do Estatuto Político-Administrativo dos Açores - que “o desenvolvimento económico e social da região, e o bem-estar e qualidade de vidas das populações se devem basear na coesão económica, social e territorial.

“Todos sabemos que o caminho que temos pela frente é difícil. Não se pode perder a bússola que deve orientar o desenvolvimento integral de todas as parcelas do nosso arquipélago”, afirmou, para salvaguardar que, “se alguma parcela ficar para trás, é a própria autonomia que falha”.

O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores destacou que na ilha das Flores, que integra o grupo Ocidental do arquipélago, “a insularidade e ultraperiferia são ainda mais sentidas”, sendo que “nesse contexto, as políticas de coesão e os fundos comunitários da União Europeia são absolutamente determinantes para o desenvolvimento”.

Estes fundos europeus “têm de ser aplicados de forma rigorosa e criteriosa”, concluiu Luís Garcia.

O presidente do parlamento açoriano visitou ainda nas Flores as instalações da delegação da Assembleia Legislativa, reuniu-se com os deputados eleitos e com o presidente do Conselho de Ilha das Flores.

O responsável político reuniu-se também com o Conselho de Administração do Centro de Saúde das Flores.