“Autonomia pode ter avanços, não pode é ter recuos”, diz presidente do Governo dos Açores

“Já houve tempos em que fomos esquecidos. Éramos as ilhas adjacentes. Mas a democracia e a nossa autonomia política recentraram os Açores no quadro de um país livre. A nossa autonomia política foi a resposta a quem nos esquecia e é a garantia de que nenhuma das nossas ilhas será esquecida. Podendo e devendo ter evoluções, a autonomia é a resposta definitiva para os açorianos. A autonomia pode ter avanços, não pode é ter recuos”, declarou Bolieiro.

O líder do executivo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, intervinha na sessão solene comemorativa do Dia dos Açores, que este ano decorreu na sede da Assembleia Legislativa Regional, na Horta, ilha do Faial, com poucos convidados.

Segundo o governante, o sistema político democrático “permitiu já a alternância de poder” e a “cada alternativa política que se afirmou e se assumiu como poder não faltou o entusiasmo e o respeito pela evocação e celebração” do Dia dos Açores.

O presidente do Governo dos Açores lembrou que “as dificuldades não devem dividir”, já que uma vez “divididos tudo fica ainda mais difícil”, salvaguardando que “os bairrismos não são a resposta a nenhum problema, são um problema”.

“A autonomia e unidade são sinónimos. Se nos dividirmos não passaremos de ilhas adjacentes”, frisou.

De acordo com Bolieiro, a “insularidade arquipelágica e ultraperiférica, a demografia de cada ilha sem hospital, reclamam uma atenção especial e um tratamento diferenciado também na resposta à pandemia”.

Há que “insistir mais e melhor na concretização do conceito europeu de ultraperiferia”, conceito “aparentemente adormecido e que deve ser revitalizado no quadro político da União Europeia, mas também nacional”.

Segundo o chefe do executivo açoriano, Portugal enquanto Estado-membro e a presidir à União Europeia “tem a sua oportunidade de ouro para liderar este entendimento e capacidade concretizadora”.

Para Bolieiro, “a ultraperiferia é uma condição, mas uma vez reconhecida é também uma oportunidade e uma resposta à solidariedade” e “reforça o que a autonomia tem por certo”.

José Manuel Bolieiro disse ainda que os tempos “são difíceis e desafiantes”, tendo os açorianos de “ser ainda mais fortes, mais fortes na unidade, na vontade de vencer, na esperança de superar as dificuldades, de aproveitar as oportunidades”.

Pela primeira vez na história de 45 anos de autonomia, os oito partidos com assento parlamentar usaram da palavra, quando habitualmente apenas o presidente do parlamento e o chefe do executivo açoriano o podiam fazer na sessão solene.

Este ano, devido ao formato reduzido imposto pela covid-19, não houve lugar à imposição de condecorações.

O Dia dos Açores foi instituído pelo parlamento regional em 1980, visando “comemorar a açorianidade e a autonomia do arquipélago”.

Coincide com a segunda-feira do Espírito Santo, a principal festividade do povo açoriano.

A Região Autónoma dos Açores é governada por uma coligação PSD/CDS-PP/PPM, apoiada por acordos de incidência parlamentar com o Chega e a Iniciativa Liberal. Integram ainda o parlamento o PS, o BE e o PAN.