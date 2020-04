Autarquia da Horta quer garantir proximidade aos munícipes

Por telefone ou por videoconferência foi desta forma que cerca de duas dezenas de munícipes viram os seus assuntos abordados com a Câmara Municipal da Horta e com os seus decisores, explica nota.



De há longa data que o presidente da autarquia, José Leonardo Silva, e os vereadores têm instituído o atendimento ao público os munícipes do seu concelho, em audiência realizada, tradicionalmente, à terça-feira.



Para José Leonardo Silva trata-se de "uma tentativa de colmatar as distâncias e de permitir que os assuntos que temos entre mãos não parem, sem que para isso tenhamos de pôr em causa a regra básica do distanciamento social ou do recolhimento domiciliário, que agora é necessário", disse citado na mesma nota.



"De qualquer forma, é importante que comecemos a olhar para o futuro e que comecemos a pensar que, ainda durante algum tempo, teremos de viver sem uma vacina e com as necessárias precauções e, também nesse sentido, nós, Câmara Municipal, já estamos a preparar o nosso Gabinete de Atendimento ao Munícipe para essa mudança e para esse atendimento que passará a ter novas regras de funcionamento e de segurança física", acrescentou o autarca.



Refira-se que a Câmara Municipal da Horta encontra-se a adaptar a área afeta ao GAM para garantir a segurança dos seus colaboradores e dos munícipes que pretendam deslocar-se aos Paços do Concelho.



Até esse atendimento ao público ser possível, a autarquia tem privilegiado o atendimento ao público por via telefónica e eletrónica, com recurso a um GAM online, em pleno funcionamento.