Autarquia de Vila Franca assinala os 500 anos do terramoto com Colóquio

Desta forma, o auditório do Centro Cultural de Vila Franca do Campo, acolhe de quinta-feira a sábado, o Colóquio Internacional “Catástrofes Naturais na História: nos 500 anos do Terramoto de Vila Franca do Campo”, com o objetivo de debater o impacto que as catástrofes naturais, de origem diversa, tiveram nas comunidades humanas do passado.





De acordo com nota de imprensa, o colóquio contará com mais de 30 investigadores internacionais, nacionais e regionais, que farão 24 intervenções, divididas em cinco temas.





Ainda no âmbito do colóquio internacional, na sexta-feira, 21 de outubro, pelas 19h30, será recriada uma mesa/alimentação dos séculos XVI/XVII, correspondendo a um jantar temático no Museu Municipal de Vila Franca do Campo.





No sábado, pelas 15 horas, será inaugurado o Memorial às Vítimas do Terramoto de 22 de outubro de 1522, na Avenida Visconde do Botelho, junto ao Centro Cultural de Vila Franca do Campo.





Ainda no sábado, pelas 17 horas, será lançado o livro “Romeiros de São Miguel Arcanjo – 500 Anos de História”, da autoria do Mestre dos Romeiros Carlos Vieira, no Convento de São Francisco, junto à Rotunda dos Frades. Pelas 20 horas, haverá uma celebração solene de Eucaristia, na Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo.