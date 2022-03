Autarquia de São Roque recebe galardão ‘Município Amigo do Desporto’

O prémio realça, igualmente, o empenho municipal em setores como a organização desportiva e a valorização de equipamentos, reconhecendo o "trabalho desenvolvido no estabelecimento de parcerias entre associações, clubes e atletas na vertente do desporto federado, bem como na promoção do desporto para todos", refere nota.



A distinção foi entregue por Pedro Mortágua Soares, responsável nacional pelo programa, ao presidente e à vice-presidente da autarquia, Luís Filipe Silva e Susana Vasconcelos Vieira, respetivamente.



A integração de São Roque do Pico numa rede nacional permite a partilha de experiências de tudo o que está relacionado com o desporto no plano municipal, privilegiando a monitorização, o reconhecimento e a divulgação das boas práticas implementadas.



Atribuído pela plataforma online Cidade Social e pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, o prémio ‘Município Amigo do Desporto’ foi instituído pela primeira vez em 2016 com o objetivo de distinguir, anualmente, os municípios que desenvolvem uma política de apoio ao desporto e as boas práticas de intervenção no âmbito municipal, bem como o seu contributo para o desenvolvimento desportivo.