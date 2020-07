Autarquia de São Roque entrega máscaras e produtos de desinfeção a idosos

De acordo com uma nota da autarquia picoense, a iniciativa iniciou-se na freguesia da Prainha e ao longo dos próximos dias será alargada aos idosos das restantes freguesias do concelho.

Este apoio, aos idosos de São Roque do Pico que vivem sozinhos, junta-se a outras ações já implementadas pelo município para ajudar a proteger a população mais idosa, sendo ao mesmo tempo uma forma de sensibilizar para a necessidade de cumprir com as medidas de distanciamento social, de higienização das mãos e de etiqueta respiratória, como formas de combater a Covid-19.



Além da distribuição das máscaras e do desinfetante, a vice-presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Paula Catalão Ferreira, está a apresentar os apoios existentes no âmbito do programa ‘São Roque +Social’, como o ‘Cartão 60+’, as ajudas para a aquisição de medicamentos, ou o Banco de Ajuda que disponibiliza auxílio aos idosos que precisem de acompanhamento nas consultas de rotina ou nos tratamentos médicos.

Simultaneamente, a autarca está também a apresentar o grupo de restaurantes e espaços de venda de mercearia que procedem ao serviço e de entregas ao domicílio no concelho.