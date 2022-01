Autarquia de Ponta Delgada colabora com o projeto “De Fenais a Fenais: Cultura Matriz do Desenvolvimento Local”

Segundo nota, a autarquia vai ceder um espaço adequado, situado na freguesia dos Fenais da Luz, de “entre o património edificado do município ou mediante aquisição do mesmo, que, para o efeito, irá comparticipar com uma verba que não poderá exceder o valor de 170 mil euros”.





A nota refere que a Câmara de Ponta Delgada poderá, “a todo o tempo, nomear um técnico para integrar a equipa técnica multidisciplinar do Centro do Conhecimento do Património Costeiro que irá ser criado e instalado na Casa do Dizimo, edifício situado nos Fenais da Luz, contribuindo para a implementação da Rede do Património Cultural e Natural Costeiro que será concretizada no âmbito do projeto “De Fenais a Fenais: Cultura Matriz do Desenvolvimento Local””.





O protocolo foi assinado pela presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Maria José Duarte, e pelo diretor do Museu Carlos Machado, João Paulo Constância.





Recorde-se que a Direção Regional da Cultura, através do Museu Carlos Machado, candidatou ao mecanismo financeiro EEA Grants – Noruega, Islândia e Liechtenstein o projeto “De Fenais a Fenais: Cultura Matriz do Desenvolvimento Local”, dando cumprimento à sua missão de “Museu de Território”, tendo sido aprovado na sua totalidade, com a principal preocupação do acesso de todos ao conhecimento do seu património material e imaterial, numa perspetiva de inclusão pela cultura e do desenvolvimento local dos territórios a partir da salvaguarda do património cultural e natural.





O projeto incide a sua ação na área geográfica costeira da zona norte da ilha de São Miguel, procurando contribuir para a inversão dos processos de esquecimento e abandono do património material e imaterial costeiro, mas também sobre a necessidade de se agir na conservação da biodiversidade costeira e marinha. Irá também atuar na forma preventiva sobre os impactos da mudança climática no património, na vida das pessoas ligadas ao mar e à vida marinha costeira e, por último, devido à existência da maior concentração nos Açores de famílias açorianas em risco de pobreza entre as freguesias de Fenais da Luz a Fenais da Ajuda, irá atuar a partir da cultura para criar condições locais favoráveis ao desenvolvimento socioeconómico na zona norte.





Vai desenvolver-se a partir de dois imóveis que urge conservar, salvaguardar, reabilitar e readaptar e que se encontram já em processo de classificação de interesse público e de interesse municipal, sendo um deles a Casa do Dizimo situado na freguesia dos Fenais da Luz.