Autarquia de Ponta Delgada avança com obras na zona balnear dos Poços São Vicente Ferreira

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai avançar com as obras na zona balnear dos Poços São Vicente Ferreira, nas Capelas.

A empreitada foi consignada pelo valor de 99.580 euros e tem um prazo aproximado de execução de 60 dias, adianta nota de imprensa.

"Com os trabalhos em questão pretende-se reforçar um troço, com aproximadamente 18 metros, do molhe de proteção existente daquela piscina natural. A solução passa pela substituição do enrocamento/calhau rolado por outro enrocamento de gama superior, mas mantendo a cota já existente".

Por precaução, a zona de banhos ficará interdita a partir do próximo dia 21 de outubro, ficando os fins de semana isentos de tal proibição.