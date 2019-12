Autarquia de Lagoa distribuiu cabazes de Natal

De acordo com nota, os cabazes foram compostos por produtos locais alusivos à quadra natalícia.



Para a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, “este ato simbólico e solidário pretende prestar uma homenagem a todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do nosso concelho, em particular, os mais idosos e aqueles que mais precisam", disse citada na mesma nota.

“Através desta ação, queremos celebrar a época natalícia, fazendo chegar às famílias lagoenses um pouco de alegria, mas, representa, igualmente, o apoio social que a Câmara Municipal tem demonstrado no amparo a quem mais necessita, contribuindo, desta forma, para a qualidade de vida dos nossos idosos e das suas famílias”, refere a autarca lagoense.

De relembrar que, o cartão «Lagoa + Saúde», substituiu, em maio de 2017, o «Cartão Municipal do Idoso», possibilitando aos munícipes com 65 anos, que pudessem usufruir dos principais benefícios, nomeadamente um cabaz de Natal nas épocas festivas, taxa de desconto no consumo de água e de saneamento, apoio mensal de 15 euros na medicação e na realização de pequenas obras de manutenção e conservação das moradias.