Praia da Vitória apresenta projeto de Valorização Turística e Ambiental da Lagoinha da Agualva

De acordo com o autarca, Tibério Dinis, este projeto é um “importante ecossistema e zona de atratividade turística e ambiental que é fundamental preservar", disse citado em nota.



A sessão de apresentação, tendo em conta as recomendações das autoridades de saúde, será realizada na Casa do Povo da Agualva, pelas 18h00.

Quanto às audiências dos munícipes com o executivo autárquico as mesmas devem ser agendadas previamente, devido à situação pandémica, devendo os interessados proceder à marcação através de contacto para o Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, até amanhã, dia 19 de fevereiro, através dos contactos 295 540 200/211 ou para o endereço de correio eletrónico gabinete.presidencia@cmpv.pt, indicando-se o nome, contacto e assunto a tratar. Depois de agendadas as mesmas decorrerão na Casa do Povo da Agualva.

Refira-se que a iniciativa “Presidência Aberta às Freguesias e Vila do Concelho” é um "exercício de política de proximidade aos cidadãos e às instituições de todas as localidades da Praia da Vitória, implementado pelo executivo liderado por Tibério Dinis, percorrendo todas as dez freguesia e a vila do concelho", diz nota.

Seguindo o critério definido da ordem alfabética, a Agualva será a primeira localidade praiense a receber todo o executivo municipal de 2021, sendo o dia dedicado a audiências com os munícipes, reuniões e visitas às instituições e coletividades locais, apresentação do Projeto de Valorização Turística e Ambiental da Lagoinha e realização da reunião pública de Câmara.

Tibério Dinis realça, “a importância destas ações de proximidade que implementámos na sequência de um compromisso assumido com todos os praienses”, sublinhando que “apesar disso, a política de proximidade que mantemos com todas as freguesias e vila não se esgota nestes dias que passamos no terreno”.