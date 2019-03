Autarquia da Lagoa assinala Dia Mundial da Árvore e da Floresta

A Câmara Municipal de Lagoa, através do CEFAL (Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa), assinalou, esta quinta-feira, o Dia Mundial da Árvore e da Floresta com a reformulação de uma rotunda, na Atalhada, Lagoa.

Com esta iniciativa, o CEFAL teve como objetivo apelar para a importância dos espaços verdes na cidade. Estiveram presentes professores e alunos do Eco-Escolas da Escola Secundária de Lagoa e EBI de Água de Pau, refere nota.





O CEFAL associou-se também ao Clube Escolar Eco-Trilhos, da Escola EB 2,3 Padre João José Amaral, na plantação de uma árvore de fruto (pera abacate), cedida pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel. Hugo Rodrigues e Fátima Peixoto são os professores responsáveis pelo clube escolar das turmas de 5º e 6º anos.





Ainda no âmbito destas comemorações, o CEFAL deu início ao Concurso Fotográfico sobre a Biodiversidade, destinado a alunos a partir do 2º ciclo até ao 12º ano, que visa sensibilizar a população mais jovem para a importância da conservação da biodiversidade.





Tendo como tema a biodiversidade do concelho de Lagoa, este concurso termina no dia 8 de abril e culminará numa exposição das fotografias vencedoras, nas categorias geral e mobile, na Casa da Água, no dia 22 de abril, assinalando o Dia Mundial da Terra.